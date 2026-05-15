15日に放送されたテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）で、13日（日本時間14日）に行われたジャイアンツ戦で好投したドジャース大谷翔平投手（31）の活躍を取り上げた。

この日の大谷は7回まで今季最多の105球を投げて被安打4、8奪三振2四球で無失点のピッチング。6回で規定投球回に達し、防御率は0・82で両リーグトップとなった。また試合後の取材で、「年齢を重ねて、二刀流の負担は難しくなってきているか」との米メディア記者の質問に、大谷は「どうなんですかね。今がいちばんいいと思っています」とした上で、「まだまだ若いと思っているので。頑張りたいなと思っています」と、力を込めて語った内容も報じた。

このやりとりについて、レギュラーコメンテーターを務める元テレビ朝日社員の玉川徹氏が「だけどね、『まだまだ若い』と言い始めたら、若くないんだよ」と、言及。これに、元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂が「どうかなあ」と首をかしげると、MCのフリーアナウンサー羽鳥慎一は「どうだろう。大谷さんの『まだまだ若い』と玉川さんの『まだまだ若い』は、だいぶ違うから」と、大谷とは30歳以上年が離れた玉川氏の主張に、きっぱりと指摘した。

これには玉川氏も爆笑しながら、「それは、強がりだからね。私の」と納得の様子で反応。羽鳥は「（大谷に）期待していきましょう」と呼び掛けた。