ウォルト・ディズニー・カンパニーが現地時間12日、広告主やメディア向けに行う新作プレゼンテーションで、2027年アカデミー賞授賞式の司会者にコメディアンのコナン・オブライエン（63）を続投させることを発表した。オブライエンは、2025年から3年連続の起用となる。

第99回となるアカデミー賞授賞式は、現地時間2027年3月14日にハリウッドのドルビー劇場で行われる。

ディズニー・テレビジョン・グループのクレイグ・アーウィッチ会長は、「コナンはアカデミー賞に素晴らしい活気をもたらしてくれる。彼の唯一無二のコメディセンスは、ハリウッド最大の祭典を年間で最も楽しいイベントの一つにしている」とコメントしている。

ディズニー傘下のABCで生中継されるアカデミー賞授賞式は、2025年にコロナ禍以降で最高水準となる視聴者数を獲得し、昨年は前年から視聴者数は減少したものの依然としてプライムタイム娯楽番組で第1位の視聴率を記録している。

アカデミー賞を主催する映画芸術科学アカデミーのビル・クレイマーCEOは、「コナンがその才能とユーモアで、この祝典を華々しくリードしてくれることを楽しみにしています」と抱負を述べている。（千歳香奈子通信員）