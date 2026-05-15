息子が就職活動中で、「大手企業」と「中堅企業」のどちらを受けるか迷っています。初任給や将来の年収は、どのくらい違うものですか？

初任給の差は以前より小さくなっている

以前は「大手企業の方が初任給がかなり高い」というイメージがありました。しかし最近は、中堅企業でも人材確保のために初任給を引き上げる企業が増えています。そのため、初任給だけを見ると、大手企業との差が数千～数万円程度にとどまるケースも増えていますが、業界・職種・企業ごとの差は依然大きい点に注意してください。

例えば、大手企業が月25万円前後、中堅企業が22万～24万円程度というケースはよく見られます。もちろん業界によって差はありますが、入社直後の給与だけで見ると、「極端な差」は小さくなってきています。ただし、賞与や住宅手当、退職金制度などを含めると、実際の待遇差が広がることもあります。



将来の年収は企業規模によって差が広がりやすい

大手企業は、昇給制度や賞与制度が整っているケースが多く、長く働くほど年収差が広がりやすい傾向があります。一例として、30代後半～40代で大手企業の平均は600万～800万円帯、中堅企業は450万～650万円帯になることが多く、上位層ではさらに高くなる場合があります。

また、大手企業は福利厚生が充実している場合が多く、住宅補助や企業年金などを受けられることがあります。そのため、単純な月給だけでなく、「生涯で受け取る総額」に差が出ることもあります。

ただし、企業によって人事制度は差があり、大手でも転勤が少ない企業やフラットな評価制度を採る企業もある点に留意してください。



中堅企業には大手にはないメリットもある

中堅企業には、大手にはない魅力もあります。例えば、若いうちから幅広い仕事を任されやすく、成長スピードが早いケースがあります。また、社員数が少ないため、経営層との距離が近いこともあります。

地域密着型企業では、転勤が少ない場合もあります。地元で安定して働きたい人にはメリットになるでしょう。さらに、近年は専門分野で強みを持つ中堅企業も増えています。業界によっては、大手より利益率が高く、待遇が良い会社もあります。そのため、「大手だから必ず良い」「中堅だから不利」とは一概にはいえません。



年収だけでなく働き方や成長環境も重要

就職先を考える際は、年収だけで判断しないことも大切です。例えば、高収入でも長時間労働が続けば、心身の負担が大きくなる場合があります。一方で、給与はやや低くても、働きやすい環境で長く安定して働ける企業もあります。

また、本人の性格によって向いている環境も変わります。競争環境で成長したい人もいれば、少人数の職場でじっくり経験を積みたい人もいるでしょう。最近は転職が一般的になっており、「最初の会社がすべて」という時代ではなくなっています。

そのため、初任給や企業名だけにこだわるのではなく、仕事内容や将来の働き方まで含めて考えることが大切です。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー