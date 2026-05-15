テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１５日、ドジャース・大谷翔平投手（３１）について報じた。

番組では大谷が１３日（日本時間１４日）、本拠地・ジャイアンツ戦に先発し、７回４安打無失点、８奪三振の快投で、約１か月ぶりの白星となる３勝目（２敗）をあげ防御率は驚異の０・８２でメジャー首位にたったことを報じた。一方で打撃では１２日（同１３日）の本拠地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、１２試合＆５３打席ぶりとなる待望の７号本塁打を放ったことを伝えた。

また、投手として３勝目を挙げた試合後のインタビューで米記者から「年齢を重ねて二刀流が難しくなっているか？」と問われた大谷が「今が一番いい。まだまだ若いと思っているので頑張りたい。納得できる形に戻ればより貢献ができるのでは」と答えたことを紹介した。

金曜コメンテーターの長嶋一茂は「（大谷は）高校卒業してもう１０年以上、日米でフルで出ているじゃないですか。普通１年ぐらいちょっと成績悪かったなというのは普通あるんだけど、彼は１度もない」と発言。「もちろん手術でピッチャーに専念できない時はありましたけど、それでも今年はバッティングの方は（本塁打）３０本くらいで終わるのかもしれないけど、でもそれでサイ・ヤング賞とった人間が３０本となったら、それはすごいことですからね！」と熱弁した。

しかし元テレビ朝日社員でコメンテーターの玉川徹氏は「『まだまだ若い』と言い始めたら若くないんだよ」ときっぱり。さすがに司会の羽鳥アナウンサーは「どうだろう？大谷さんの『まだまだ若い』と玉川さんの『まだまだ若い』はだいぶ違うと思います」とピシャリ返し、スタジオは大爆笑となった。