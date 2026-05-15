佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の15日の天気をお伝えします。



「14日の最高気温」

14日は各地で気温が上がり、朝倉市で30.7℃、佐賀市で30.4℃など、福岡県・佐賀県で初めての真夏日を観測しました。そのほか久留米市で29.8℃など、内陸の地域を中心に夏の暑さでした。



「気温はどうなのか？」

15日も季節を先取りする暑さが続きます。最高気温は福岡市と北九州市で27℃、大牟田市で30℃、久留米市と佐賀市では31℃の予想です。



「季節外れの暑さ、要因は？」

暑さが続く要因は大きく2つあります。まず、高気圧に覆われて晴れていることです。もうひとつは上空に暖かい空気が流れ込んでいることです。今週末は福岡県は約1500メートルで15℃の予想で、これは晴れていれば地上では30℃くらいまで上がる目安です。来週の火曜日ごろまでは、内陸を中心に真夏日が続く見通しです。



「天気の予想」

15日も高気圧に覆われ、広い範囲で晴れるでしょう。天気の崩れはなく、雨具の出番はなさそうです。紫外線が強まりますので対策をしてお過ごしください。



「なのか間予報」

今週末はよく晴れてお出かけ日和ですが、気温が上がります。内陸の地域では31℃前後になりそうです。熱中症にご注意ください。しばらくは晴れが続きますが、来週水曜日以降は天気が下り坂となります。来週の後半は雨の日が多いでしょう。今週末が梅雨入り前の最後の週末になる可能性もあります。