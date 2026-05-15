日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１５日午後２時から、都内のホテルで６月１１日（日本時間１２日）に開幕する北中米Ｗ杯の日本代表メンバーを発表する。世界一を目指す２６人のメンバーに誰が選ばれるのか。本大会を現地で取材する記者４人の予想を紹介する。

３枠とみられるＧＫは早川友基（鹿島）、大迫敬介（広島）、鈴木彩艶（ざいおん、パルマ）で４人の意見が一致した。

２３歳の正守護神・鈴木は飛び級でＵ―１７、２０Ｗ杯を経験し、１９歳だった２２年７月１９日のＥ―１選手権香港戦でＡ代表デビューを果たした。１９０センチ、１００キロの恵まれた体格で、セービングはもちろん、４、５０メートル級のロングスローも武器とする。昨年１１月に左手の中指と舟状骨を複雑骨折し、手術後は左手の握力が一時的に「８」まで落ちた。約４か月の離脱で試合勘が懸念されたが、３月の英国遠征ではビッグセーブを連発。スコットランド、イングランドを完封してみせた。Ｗ杯本番でも期待がかかる。

早川は昨季、Ｊリーグで鹿島を９季ぶりに導きＧＫ史上２人目となるリーグＭＶＰを獲得した。世代別代表の経験はないが、２５年７月の代表初招集以降、一度も外れることなく４試合出場で無失点を継続している。大迫は第２次森保ジャパンで安定的に招集され、２３年９月のドイツ戦（４〇１）に貢献。全員が２０代と過去大会にはない若い３人で世界に立ち向かっていく。