デビュー８年目の菅原明良騎手＝美浦・フリー＝が、日本を離れ豪州で騎乗することが５月１５日、分かった。期間は６月７日の安田記念ウィークの騎乗終了後から、年内いっぱいを予定している。昨年から武者修行を考えていたという２５歳は「ここ２、３年でいろいろな国に行かせていただいて、より行きたい気持ちが強くなりました。オーストラリアは馬群が密集していて、しっかり馬をコントロールする技術だったり、求めているものがそこにあるのかなと思っています」と意気込んだ。

日本を離れて２週間ほどはフランスの小林智厩舎を訪問し、その後にメルボルンで騎乗する予定。２４年にはワープスピード（牡７歳、美浦・高木登調教師、父ドレフォン）とのコンビで競馬の祭典・メルボルンＣに参戦し、快挙にあと一歩まで迫る２着と健闘した。「ワープスピードで行かせていただいているので、行きやすいですし、もうひと皮むけるのにいいきっかけになれば。簡単に乗せてもらえるレースではないですが、しっかりと結果を出してメルボルンＣで乗ることを目標にしていきたい」と語った。