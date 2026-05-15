◆米大リーグ ホワイトソックス６―２ロイヤルズ（１４日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が１４日（日本時間１５日）、本拠地・ロイヤルズ戦に「３番・一塁」で先発出場。１打数無安打も３四球でチームの５連勝に貢献。昨季まで３年連続１００敗以上の“弱小球団”が開幕直後を除くと２２年以来４年ぶりの貯金１となった。

ロイヤルズ先発は技巧派左腕ブービッチ。村上は初対戦となった４月１０日（同１１日）に変化球攻めで３打席連続三振を喫していた難敵だ。しかし、この日は１点を追う初回２死で迎えた第１打席。フルカウントからスライダー、直球と２球連続ファウルで逃げ、最後は８球目の９２・４マイル（約１４８・７キロ）直球が外角に外れるのを見極めた。これで４試合連続出塁とすると、４番グリチェクが左中間へ逆転の３号２ランを放ち、村上が生還した。

村上は３回１死一、二塁の第２打席も四球を選んで続くグリチェクの２点タイムリーを演出。５回先頭でも右腕アビラから四球とし、メジャー移籍後タイで４度目の１試合３四球とした。シーズン３５四球はジャッジ（ヤンキース）を超えてリーグ４位となった。５試合ノーアーチとなったが、その中でもしっかりとチームに貢献している。

３年連続１００敗以上のホ軍だが、今季は村上の加入もあって好調。この日まで２１勝２１敗でア・リーグ中地区２位。５月以降に勝率５割とするのも２２年以来４年ぶりだったが、５連勝でついに夢の「貯金生活」に突入した。ロイヤルズ相手のスイープ（カード全勝）は２３年以来３年ぶりだった。