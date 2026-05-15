秋田県の知られざる魅力を伝えるため、得旅キャンペーンの第1弾「まだバレてない秋田県。」がスタート。同県の観光戦略課は、＜知らないだけで実は近い、知られていないだけで実はすごい「まだバレてない秋田県。」＞の魅力を伝えるため、新たな取組みを始めました。

秋田県は、東京から飛行機でわずか約60分。大阪からでも約90分のロケーション。「行きにくそう」というイメージとは裏腹に、実は秋田県は主要都市からのアクセスが抜群の旅先です。

そして同県には、ユネスコ無形文化遺産7件、じゅんさい日本一の生産量、夏の三大祭りと絶景温泉群などなど、これだけのコンテンツを抱えながら、旅行先としての認知度が実力に追いついていないということで、「まだバレてない秋田県。」の得旅キャンペーンが誕生したそうです。

今回、秋田県が実施する得旅キャンペーンでは、指定の予約サイトから対象施設を予約するだけで、宿泊料金が最大12,000円割引（1人1予約あたり）に。7月31日（金）のチェックアウトまで利用できます。

これからの季節、美味しいごはんに大自然の中で楽しむことができるアクティビティなど、秋田の夏にも注目です！