『戦いすんで日が暮れて』で直木賞を受賞した作家の佐藤愛子さんが、4月29日に老衰のため亡くなったことを15日、小学館が発表しました。102歳でした。

小学館によると、佐藤さんは1923年11月5日、大阪生まれ。1969年に『戦いすんで日が暮れて』（講談社）で直木賞を受賞。1979年には『幸福の絵』（集英社）で女流文学賞、2000年には『血脈』（文藝春秋）の完成により菊池寛賞を受賞。2017年には旭日小綬章を受章しています。

エッセーの名手としても知られ、2016年に刊行した『九十歳。何がめでたい』（小学館）は2017年の年間ベストセラー総合第1位となり、2024年には俳優の草笛光子さん主演で映画化されました。

小学館の発表によると、佐藤さんは4月29日に老衰のため、都内の施設で亡くなりました。葬儀は近親者のみで執り行われたということです。

■娘の杉山響子さん、孫の桃子さんがコメント（全文）

なお、佐藤さんの遺志によりお別れの会は行わない予定だとしています。

佐藤愛子は令和8年4月29日の昭和の日に永眠いたしました。

大正から昭和、平成、令和を駆け抜けるように生きました。

最期の瞬間は疲れ切った表情ながらも、

布団の下で繋いだ手を力強く握り返してくれました。

我儘放題、天衣無縫に生き抜いた102年でした。

最後まで多くの方に声援を頂いた102年でした。

こんな幸せな人生はないと思います。

「本当にありがたいねえ」本人の最後の言葉です。

心より感謝申し上げます。