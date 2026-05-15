女優で歌手の南野陽子（58）が、14日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。恋人選びに関する秋元康氏のアドバイスを明かした。

番組では秋元氏とトーク。南野は、アイドル時代に秋元氏からもらったアドバイスについて「秋元さんに彼氏とか好きな人ができたら『じゃんけん強い？』って聞けってすごい言われて」と振り返り、「みんな『強い』とか『どうだろう』とか『弱い』とか、いろんな意見がありましたけど」と笑った。

秋元氏はアドバイスの真意について「じゃんけんに必勝法はないからね。『強い』って言う人は、先に5回勝ったら勝ちっていうのやるじゃん？相手に4回勝たれても『いや、俺強いから5回連続巻き返せるんだよね』と思うわけ。でも『弱い』と思ってる人は1回か2回負けると、『ああやっぱりダメだ』と思っちゃう。その諦めだよね」と説明。南野は「確率の問題なのに『強い』って言い切るバカは…っていう」と苦笑しつつ、「だけどそのぐらいの人の方が何かあった時にがれきの中から助けてくれるとか。『生きる力があるから“強い”って言う人を選びなさい』って」助言に納得した様子で語った。

秋元氏が「いいこと言うなあ」と自画自賛して笑いを誘うと、南野も「いいこと言いますね。さすがです」と応じていた。