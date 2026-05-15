桃井かおり、おうちごはんの“取り皿”が「ワイルドだなぁ〜」「焼きそばにレオパード!!さすがです」と話題 手作り焼きそばメインの食卓ショット披露
米・ロサンゼルスに生活拠点を置く俳優の桃井かおり（75）が13日、自身のインスタグラムを更新。ハマグリの焼きそばなどの手料理が並ぶ食卓の写真を披露し、その“センスが光る”食器のチョイスに「お皿がおしゃれ過ぎますね」「取り皿がワイルドだなぁ〜」などと反響が寄せられている。
【写真】「ワイルドだなぁ〜」ヒョウ柄の取り皿が並ぶ“手作り焼きそば”メインの食卓ショット
桃井は「蛤の塩焼きそば！野菜のお残り総参加」と書き出し、残った野菜を使い切った手料理を紹介。焼きそばの横には、野菜入りのみそ汁らしき汁物が。テーブルに置かれた取り皿はヒョウ柄デザインで、桃井ならではの感性が光る食卓となっていた。
ファンからは「ハマグリの焼きそば 良いお出汁が出て最高に美味しそう」と手料理を称賛する声が寄せられたほか、「ヒョウ柄オシャレ」「焼きそばにレオパード!!さすがです」「野菜使いたい時の焼きそば、いいですね 豹柄のお皿で食べた〜い」と食器選びに対しての反響も目立っている。
【写真】「ワイルドだなぁ〜」ヒョウ柄の取り皿が並ぶ“手作り焼きそば”メインの食卓ショット
桃井は「蛤の塩焼きそば！野菜のお残り総参加」と書き出し、残った野菜を使い切った手料理を紹介。焼きそばの横には、野菜入りのみそ汁らしき汁物が。テーブルに置かれた取り皿はヒョウ柄デザインで、桃井ならではの感性が光る食卓となっていた。
ファンからは「ハマグリの焼きそば 良いお出汁が出て最高に美味しそう」と手料理を称賛する声が寄せられたほか、「ヒョウ柄オシャレ」「焼きそばにレオパード!!さすがです」「野菜使いたい時の焼きそば、いいですね 豹柄のお皿で食べた〜い」と食器選びに対しての反響も目立っている。