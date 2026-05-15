お笑い芸人くまだまさし（52）が15日までにXを更新。入院し手術を受けた妻の安静期間が終了したことを報告した。

くまだは「先月、奥さんが手術をしまして1ケ月は安静の状態でした」と切り出し、「それで今日術後の1ケ月検診に行ってきました 検査の結果、術後特に異常もなく、無事に安静期間を終了しましたー」と報告。「って事で今日は奥さんが楽しみにしてた1ケ月ぶりのアルコール解禁です 家族で乾〜杯」と祝杯をあげた写真もアップし、「久々と言うのもあり、いつもは2杯飲むのですが、今日は1杯で終了しました っが美味そうに飲んでましたー」とつづった。

「でも奥さんが1番待っていたのはビールではなく、実はお風呂の湯船に入れる事を1番の楽しみにしてました」と妻の様子を明かすとともに、「今日はしゃーねー。ピッカピカに僕がお風呂洗いました」とくまだ。「改めまして皆さま、本当に沢山の暖かい言葉ありがとございました」と感謝し、「この歳になれば、これからも身体には調子悪いところも出てきてしまうかもです。でも1日でも長く過ごせるようお互い気をつけながら過ごして生きたいと思います ありがとございました」とつづった。