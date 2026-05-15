政府は１５日、再審制度を見直す刑事訴訟法改正案を閣議決定した。

証拠開示の義務化や、再審開始決定に対する検察官の不服申し立て（抗告）の原則禁止が柱。再審に関する刑訴法の規定は戦後一度も見直されたことはなく、政府は今国会での成立を目指す。

改正案では、裁判所が当事者の請求を受け、検察官に証拠開示命令を出すことを義務化する。対象は「再審請求の理由に関連する証拠」で、その範囲が不当に狭くならないように留意するとした。現行法では、証拠の開示をどの程度促すかは裁判官の裁量次第で、検察が開示に応じる法的な義務はなかった。

一方、開示された証拠を再審請求手続きに使う以外の目的で他人に渡すことなどを罰則付きで禁じる規定も設けられた。

検察官の不服申し立てについては、現行法で申し立てを認めている規定を削除。その上で、「十分な根拠がある場合」に限り高裁や最高裁への不服申し立てを可能とする規定を新設し、「原則禁止」とする。不服申し立てをした場合、その理由を遅滞なく公表することも求める。

法務省の当初案では不服申し立てを認めていたが、自民党の事前審査で「冤罪（えんざい）を全く反省していない」と批判を浴び、修正された。

その他、法律の付随的な部分である「付則」では、審理の長期化を防ぐため、再審開始決定に対する不服申し立ての是非を裁判所が審理する期間を「１年以内」と明示。改正法の施行後、５年ごとに施行状況を確認し、所要の措置を講じるとした見直し規定も新設する。