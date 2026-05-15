EXITりんたろー。（40）が15日、TBS系「ラヴィット！」（月〜金曜午前8時）に生出演。第2子となる女児が産まれたことを祝福されて喜んだ。

MC麒麟川島明から「めでたいニュースが飛び込んでまいりました。りんたろー。さん、第2子となる女の子が誕生しました」と紹介された。

りんたろー。は「ありがとうございます」と大喜びして、川島から番組マスコットのラッピーなどのぬいぐるみなど記念品を受け取った。

第2子誕生は4月末の金曜日で番組に出演予定だったが、出産立ち会いで欠席していた。川島は「りんたろー。さんが前回金曜日に休んだとき、実は…ちょっと奥さまと…」と話した。

りんたろー。は「もう、かわいすぎて、できれば丸のみしたいなあ、って」とボケながら笑顔をみせた。川島が「立ち会えたんでしょ？」と聞いた。りんたろー。は「はい、立ち会えました」と返した。川島が「ホンマに金曜日に生まれたんだもんね。良かったねー」と話した。りんたろー。は「執刀医ごと丸のみにしたな、と…おっと、とんでもない空気になった」と2度目のボケは空振りとなった。

りんたろー。のインスタグラムの動画が画面に流れて、出産直後に青いビニールキャップをかぶった姿が映し出されると、目頭を押さえて涙をこらえていた。その映像を凝視していた柳原可奈子が突然、感極まって「いや、良かったね」と涙をぬぐっていた。

相方の兼近大樹が動画の裏側について「自分でセットして、自分で演出して、今、子どもが生まれる、っていうのに」と暴露。りんたろー。は「誰もやってくれないから、しょうがない」と本音を吐露した。川島は「奥さん、よく頑張っていただいて。おめでとうございます」と祝福して、その場を締めた。