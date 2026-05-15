トヨタ『ランドクルーザー“FJ”』KINTOでの取り扱い開始 月3.8万円から利用可能に
KINTOは14日、トヨタ自動車が同日に発売した『ランドクルーザー“FJ”』について、サブスクリプションサービスでの取り扱い（個人・法人）を開始した。
【画像】KINTOでのトヨタ『ランドクルーザー“FJ”』月額使用料一覧
「もっと多くのお客様にもっと気軽にランクルを楽しんでいただきたい」という思いから開発された『ランドクルーザー“FJ”』シリーズ。扱いやすいサイズでありながら、ランクルが長年にわたり培ってきたランクルネス、すなわち人々の生活を支える「信頼性・耐久性・悪路走破性」を継承しているモデルとなっている。
KINTOは、車両の代金に加えて、自動車保険（任意保険）や自動車税、メンテナンス費など、カーライフにかかる諸費用を月額利用料に含めて提供。全国の正規販売店に加え、オンラインでもお見積りからご契約まで完結いただける点が特徴となっている。
契約にあたっては、まとまった費用を最初に必要としない「初期費用フリープラン」、所定の申込金を支払い、中途解約金不要でいつでもご解約が可能な「解約金フリープラン」の2つのプランを用意している。
あわせて、『ランドクルーザー“FJ”』と『RAV4』を対象とした「【U35】はじめてのクルマおためしキャンペーン」を期間限定で再開。利用開始から6ヶ月目・12ヶ月目の中途解約金を不要とすることで、35歳以下の若い世代がより気軽にカーライフを始められるよう後押しする。
『ランドクルーザー“FJ”』の利用価格は、月額3万8390円から。また、モデリスタのカスタマイズパーツをパッケージ化して装着した『ランドクルーザー“FJ”』については、月額4万2020円からとなっている。
【画像】KINTOでのトヨタ『ランドクルーザー“FJ”』月額使用料一覧
「もっと多くのお客様にもっと気軽にランクルを楽しんでいただきたい」という思いから開発された『ランドクルーザー“FJ”』シリーズ。扱いやすいサイズでありながら、ランクルが長年にわたり培ってきたランクルネス、すなわち人々の生活を支える「信頼性・耐久性・悪路走破性」を継承しているモデルとなっている。
契約にあたっては、まとまった費用を最初に必要としない「初期費用フリープラン」、所定の申込金を支払い、中途解約金不要でいつでもご解約が可能な「解約金フリープラン」の2つのプランを用意している。
あわせて、『ランドクルーザー“FJ”』と『RAV4』を対象とした「【U35】はじめてのクルマおためしキャンペーン」を期間限定で再開。利用開始から6ヶ月目・12ヶ月目の中途解約金を不要とすることで、35歳以下の若い世代がより気軽にカーライフを始められるよう後押しする。
『ランドクルーザー“FJ”』の利用価格は、月額3万8390円から。また、モデリスタのカスタマイズパーツをパッケージ化して装着した『ランドクルーザー“FJ”』については、月額4万2020円からとなっている。