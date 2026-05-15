VINYL・鈴木新が緊急入院 一時呼吸困難で3公演キャンセルへ「現在は経過観察のもと療養しております」
ロックユニット・VINYLが14日までに公式Xを更新し、ギタリスト・鈴木新の体調不良にともない、一部公演をキャンセルすることを発表した。
【画像】VINYL・鈴木新が緊急入院 公式Xからの報告全文
発表では、「昨夜、ギタリストの鈴木が持病である肺気腫に加え、中度の肺炎を併発し一時呼吸困難となったため、医師の判断により緊急入院をいたしました」と報告。「幸い命に別状はなく、現在は経過観察のもと療養しております」と現状を伝えた。
また、医師から約1ヶ月程度の安静が必要と診断されたことを受け、5月16日の東京・下北沢BAR? CCO公演、17日の東京・上野音横丁公演、23日の愛知・岡崎ONE EYED Cafe公演をキャンセルすると発表した。
VINYLは「公演を楽しみにしてくださっていた皆さま、関係者の皆さまには多大なるご迷惑、ご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪。振替公演および返金対応については「後日改めてご案内いたしますので、今しばらくお待ちくださいますようお願いいたします」としている。
VINYLは、D'ERLANGERの二代目ボーカリストで元STRAWBERRY FIELDSの福井祥史と、元黒夢の鈴木新によって1995年に結成されたロックユニット。活動停止期間を経て、2025年に約25年ぶりの本格始動を果たした。
【画像】VINYL・鈴木新が緊急入院 公式Xからの報告全文
発表では、「昨夜、ギタリストの鈴木が持病である肺気腫に加え、中度の肺炎を併発し一時呼吸困難となったため、医師の判断により緊急入院をいたしました」と報告。「幸い命に別状はなく、現在は経過観察のもと療養しております」と現状を伝えた。
VINYLは「公演を楽しみにしてくださっていた皆さま、関係者の皆さまには多大なるご迷惑、ご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪。振替公演および返金対応については「後日改めてご案内いたしますので、今しばらくお待ちくださいますようお願いいたします」としている。
VINYLは、D'ERLANGERの二代目ボーカリストで元STRAWBERRY FIELDSの福井祥史と、元黒夢の鈴木新によって1995年に結成されたロックユニット。活動停止期間を経て、2025年に約25年ぶりの本格始動を果たした。