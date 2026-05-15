自民党は15日、国旗損壊罪創設に関するプロジェクトチームの会合を開き、法案の骨子について議論した。

【映像】岩屋氏「一万歩譲って」立法するにしても「過剰規制」

慎重派の岩屋毅・前外務大臣は記者団の取材に応じ、「私の考えは一貫していて、こういう立法を行う必要性、必然性は無い。しかしその上で、百歩譲って、きょう一万歩という言い方をしましたが、あえて立法するならば、極めて限定的な形式犯、『公に掲揚されている国旗を著しく損壊する行為はこれを処罰する』という以外に、書きようはないと。今日示された骨子は過剰規制だ。これは国民に萎縮効果を招きかねない。従ってこの内容では賛同しがたいということを申し上げました」と述べた。

SNSに国旗損壊画像などを投稿したものを処罰するという案については「これも過剰規制だと思いますね。元々立法には私は賛成してないんですよ。ただ、今日の骨子の中にそういうものがありましたが、何をしたかではなくて、何を伝えたかを罰するというのは、まさに表現行為を罰するということになるので、これは表現の自由に抵触すると思います」との見解を示した。

記者の「ほかにも反対、慎重な立場の方はいたか？」という質問には、「明確な賛成反対というんじゃなくて、そこはさすが自民党で、これはちょっといかがなものかと、心配だというようなご意見もありました。まだ続いてますけどね」と述べた。（ABEMA NEWS）