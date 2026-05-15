ロシアの大規模攻撃で倒壊した住宅ビルの瓦礫の中から人々を捜索する救助作業車両/Valentyn Ogirenko/Reuters via CNN Newsource

キーウ（CNN）ウクライナの首都キーウを標的としたロシア軍による大規模な空爆が2日にわたって行われ、少なくとも17人が死亡、数十人が負傷した。ウクライナ当局が明らかにした。

ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシア軍が13日真夜中からウクライナに向けて1560機以上のドローン（無人機）を発射したと述べた。これはウクライナに対して2日間で行われた空爆としては開戦以来最大の規模となる。ゼレンスキー氏は14日、この他にも56発のミサイルが発射されたと明らかにした。

CNNの現地取材班によると、13日から夜間にかけて約11時間にわたり空襲警報が鳴り響いた。

救急隊によれば、キーウの9階建て住宅ビルへの攻撃で、12歳の少女を含む少なくとも16人が死亡した。同市のクリチコ市長は、15歳の少女も犠牲者の中に含まれていたと述べた。

警察によると、キーウのガソリンスタンドへの攻撃で負傷した別の男性が病院で死亡した。

国家緊急事態省によれば、10人以上が行方不明となっており、倒壊した建物の瓦礫（がれき）の下にまだ住民が閉じ込められている可能性がある。

「大きな爆発音が聞こえた。キッチンに駆け出すと、人々が庭を走り回り、助けを求めていた。建物から飛び出すと、正面玄関がなくなっていた」と、建物に住むオレナ・スントフスカさん（38）はCNNに語った。「怖かった。子どもたちのことが心配で、非常に落ち着かない気持ちだった」と、3人の子の母親であるスントフスカさんは付け加えた。

別の住人のポリーナさん（76）は、目が覚めるとバルコニーの窓が吹き飛んでいたと話した。

クリチコ市長はこれを「敵による首都への最大規模の攻撃」と形容。翌日を服喪の日とすることを宣言した。ゼレンスキー氏は、2日間にわたる空爆はロシアが「長期間にわたってドローンとミサイルを蓄積し、攻撃の規模を拡大し、ウクライナの防空網にとって可能な限り大きな脅威となるよう意図的にタイミングを計った」結果だと述べた。また、ウクライナは報復措置を準備していると付け加えた。

一方、ゼレンスキー氏によると、14日午前のハルキウ市への攻撃では少なくとも28人が負傷した。オデーサ州でも2人が負傷したという。