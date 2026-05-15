チャンネル登録者220万超の人気YouTuber・かの／カノックスターさんが、2026年5月13日にYouTubeを更新。「ヨメック」こと妻との関係に進展があったことを報告した。

「張り合ってた感がすげぇあって」

カノックスターさんは24年1月に一般女性と結婚し、同5月に第1子となる長女が生まれたことを公表している。

26年5月9日のYouTubeでは、「奥さんと娘が家出しました」と告白。育児や家事を妻に任せがちになっていたことを明かし、ヨメックさんも「育児の姿勢が極端に変わった」などと指摘していた。

ヨメックさんが5月9日に更新したインスタグラムのストーリーズでは、「実は一年前くらいから別れる選択肢が浮かんでいて」とも明かされていた。

5月13日の動画には、カノックスターさんと、顔を隠したヨメックさんがそろって登場。前回の動画に5000件ほどコメントが寄せられたとして、それを読んだカノックスターさんは「確かに俺ってすげぇ間違ったことしてんな」と感じたと語った。

カノックスターさんは、ヨメックさんに対し「お互い助け合ってやるべきなのに、対抗意識じゃないけど、張り合ってた感がすげぇあって」という。

「奥さんと出会った頃は、もう何も考えずに、この2人でこうしたいとか、家族でこうしたいからやるみたいな、純粋な気持ちでやってたことはあったと思ったんだけど」などと語る中、カノックスターさんが感極まって言葉に詰まる場面もあり、ヨメックさんに「大丈夫？」と頭を撫でられていた。

「いったん、一緒にやっていくっていうので解決した」

カノックスターさんは「今までは対抗意識みたいなやつがすごい強かったから、（ヨメックさんから意見を）言われても、俺だってこうやってんだろとか、粗探しするじゃないけど、ここだってできてねえだろみたいなことすげえ考えてた」と涙ながらに明かし、「夫婦でそういうこと考えるものじゃないっていうのは、やっと気づけた」と語った。

ヨメックさんは「いったん、一緒にやっていくっていうので解決した」として、カノックスターさんにこう語りかけた。

「一回決めたことを、概念を変えるって大変なことだってあなたもわかると思うんだけど、それを私もこれからやっていくから、お互いに違う方向で努力をして、協力し合えたらいいし、いい未来があったらいいな」

カノックスターさんは「今言葉で言ったところでなにもわかんないから、行動で示してって感じっすかね」と決意表明していた。