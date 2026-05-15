【親の悩み】学校の授業だけでは泳げない？激減する水泳授業と子どもの命を守るための対策

夏が近づくと気になるのが子どもの「水泳」です。しかし、近年「学校の授業だけでは子どもが泳げるようにならない」と悩む保護者が急増しています。その背景にある学校教育の現状と、命に関わる水難事故のリスクについて解説します。

激減する小学校の水泳授業。猛暑による「中止」も

かつては年間15回程度あった小学校の水泳授業ですが、現在は5～6回程度にまで減っている学校も少なくありません。その主な理由は、教員の負担軽減やプール施設の老朽化に加え、深刻な「熱中症対策」です。特に近年は猛暑が続き、気温と水温の合計が65℃を超えると授業が原則中止となるケースが増加しており、十分な練習時間が確保しにくくなっています。

委託授業の限界と「泳げない」ことのリスク

一部の自治体ではスイミングスクールへの委託授業も始まっていますが、集団指導では一人ひとりの泳力向上まで細かくフォローするのは難しいのが現状です。 しかし、「泳げる」ことは単なるスポーツスキルではなく、命を守る重要な力です。令和6年の警察庁のデータによると、全国の水難発生件数は約1600件、水難者は1700人で、死者・行方不明者は800人前後と依然として深刻な状況です。夏場の海や川での事故が多く、ライフセービング活動も期間限定であるため、学校授業の減少はこれらのリスクをさらに高めていると言えます。

まとめ

学校だけに頼るのではなく、各家庭で「水に慣れる」「泳ぎの基礎を身につける」機会を作ることが、子どもたちの命を守る第一歩になるかもしれません。