【グラビア界のニューヒロイン】小柴あいりが魅せる規格外のプロポーション♡ 期待の最強ボディを『週プレ』＆写真集で披露
アイドル界のグラビアニューヒロイン誕生！FES☆TIVE小柴あいりが衝撃の豊満ボディを解禁！
「日本を元気に！」を掲げるアイドルグループ・FES☆TIVEの小柴あいりが、5月11日発売の『週刊プレイボーイ21号』で初グラビアを飾った。
昨年夏にSNSで水着姿を公開した際、その抜群のスタイルが大きな反響を呼び、ファンの間で「衝撃の逸材」と話題になっていた彼女。
ついに解禁された誌面では、美しいくびれと圧倒的なボリュームを誇るバスト、そしてスラリと伸びた脚を惜しみなく披露している。
本人も「グラビア向きのスタイルだと思っていた」と語るほど、そのポテンシャルは極めて高い。アイドル×グラビアの歴史を塗り替える、新ヒロインの誕生を予感させる内容だ。
【プロフィール】
小柴あいり（こしば・あいり）
2003年8月7日生まれ 大阪府出身
アイドルグループFES☆TIVEのメンバー。5月16日（土）に神奈川・横須賀のうみかぜ公園野外特設会場でFES☆TIVE主催の野外アイドルフェス「波響祭」を開催予定。
公式X【@Airi_FESTIVE】
公式Instagram【@festive_airi】
デジタル写真集も『週プレ』と同時発売！
デジタル限定の写真集『プロローグ』が『週刊プレイボーイ 21号』と同時発売！「週プレ グラジャパ！」で販売する写真集には限定カットが付いてくる。こちらもあわせて是非チェックしたい。