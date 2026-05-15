【グラビア界のニューヒロイン】小柴あいりが魅せる規格外のプロポーション♡ 期待の最強ボディを『週プレ』＆写真集で披露

アイドル界のグラビアニューヒロイン誕生！FES☆TIVE小柴あいりが衝撃の豊満ボディを解禁！

「日本を元気に！」を掲げるアイドルグループ・FES☆TIVEの小柴あいりが、5月11日発売の『週刊プレイボーイ21号』で初グラビアを飾った。

小柴あいり © 横山マサト／集英社

昨年夏にSNSで水着姿を公開した際、その抜群のスタイルが大きな反響を呼び、ファンの間で「衝撃の逸材」と話題になっていた彼女。

小柴あいり © 横山マサト／集英社

ついに解禁された誌面では、美しいくびれと圧倒的なボリュームを誇るバスト、そしてスラリと伸びた脚を惜しみなく披露している。

小柴あいり © 横山マサト／集英社

本人も「グラビア向きのスタイルだと思っていた」と語るほど、そのポテンシャルは極めて高い。アイドル×グラビアの歴史を塗り替える、新ヒロインの誕生を予感させる内容だ。

小柴あいり © 横山マサト／集英社

【プロフィール】

小柴あいり（こしば・あいり）

2003年8月7日生まれ 大阪府出身

アイドルグループFES☆TIVEのメンバー。5月16日（土）に神奈川・横須賀のうみかぜ公園野外特設会場でFES☆TIVE主催の野外アイドルフェス「波響祭」を開催予定。

公式X【@Airi_FESTIVE】

公式Instagram【@festive_airi】

小柴あいり © 横山マサト／集英社

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デジタル限定の写真集『プロローグ』が『週刊プレイボーイ 21号』と同時発売！「週プレ グラジャパ！」で販売する写真集には限定カットが付いてくる。こちらもあわせて是非チェックしたい。