心身の反応が地味な表現「いら立ち」は決定的なエモーションに到達するまでの小道具として使う！？【プロの小説家が教えるクリエイターのための語彙力図鑑】

心身の反応が地味な表現「いら立ち」は決定的なエモーションに到達するまでの小道具として使う！？

いらだち［英：Annoyance］

いら立ちの意味

思い通りにかず、気をもむこと。

いら立ちの類語

焦り 鬱憤 焦燥 短気 むしゃくしゃ 不服 鬱積など

いら立ちにおける体（フィジカル）の反応

冷たい態度をとる

体に力がこもる

鼓動が速くなる

こめかみが痛い

いら立ちのあまりわななく

耳鳴りがしてくる

眉間にしわが寄る

じっとしていられない

胸のあたりに苦しさを感じる

手元が狂う

表情が険しくなる

舌打ちをする

鼻息が荒くなる

鋭い目つき

歯ぎしりをする

頭に血が上る

いら立ちにおける心（メンタル）の反応

ふてくされる

思い通りに物事を動かしたい

虫の居所が悪い

冷静さに欠ける

反発心を抱く

焦りを感じる

不満が募る

もの足りなさを感じる

すべてを投げ出したいような気分

気持ちが逸る

威圧感が増す

興が冷める

余裕がなくなる

心が荒む

いじけて拗ねる

前向きに考えられない

自分の日常の「いら立ち」場面を研究しよう

決定的なエモーションに到達するまでの小道具として

「喜び」や「怒り」に比べると、「いら立ち」は微細な感情の動きです。劇的に人を豹変させるような喜怒哀楽とは明らかに一線を画します。左ページを見ても、「歯ぎしりをする」「冷静さに欠ける」「いじけて拗ねる」と、心身の反応も何だか地味です。それゆえに見逃しがちな感情語彙ではありますが、プロの書き手は「いら立ち」の使い方に長けているもの。

その用途はズバリ、感情変化の“予兆”や“つなぎ”です。怒る前の段階的な感情の昂りにおいて、まず「いら立ち」を導入として描けば、激怒までの流れが自然になります。繰り返し些細な「いら立ち」を募らせて、最終的には諦めるというのも、人心のたどるメンタルパターンとして納得できます。つまり決定的なエモーションに到達するまでの小道具として使えば、登場人物に人間らしい臨場感をもたらすことが可能となるのです。ひと手間加えた「いら立ち」表現を意識してみてください。

出典：『プロの小説家が教えるクリエイターのための語彙力図鑑』秀島迅