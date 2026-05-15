日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１５日午後２時から、都内のホテルで６月１１日（日本時間１２日）に開幕する北中米Ｗ杯の日本代表メンバーを発表する。世界一を目指す２６人のメンバーに誰が選ばれるのか。本大会を現地で取材する記者４人の予想を紹介する。

７〜８枠と見込まれるＤＦは、５大会連続Ｗ杯出場を目指す３９歳・長友佑都（ＦＣ東京）が選出されるかが注目の１つ。担当記者は３人が「太陽」「空気清浄機」などとして選出、１人が選外と予想した。

前回２２年カタール大会で発した「ブラボー」はチームだけでなく、日本中を巻き込み盛り上げた。プレーだけでなく精神的支柱としての役割も期待されていたが、今年３月に右ハムストリング肉離れで戦線離脱。今月６日に復帰し、森保一監督の“御前試合”となった１０日の東京Ｖ戦ではさすがの存在感を発揮し「森保さんに魂は届いたと思います」と人事を尽くして天命を待っている。

負傷が相次ぎコンディション面で不安がある冨安健洋（アヤックス）は、４人全員が選出と予想。一方、同じアヤックス所属で腰のけがに悩まされていた板倉滉については、２人が選出、２人が落選と意見が分かれた。

他には谷口彰悟（シントトロイデン）、渡辺剛（フェイエノールト）、伊藤洋輝（バイエルン）、瀬古歩夢（ルアーブル）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）が４人全員の支持を受けている。