日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１５日午後２時から、都内のホテルで６月１１日（日本時間１２日）に開幕する北中米Ｗ杯の日本代表メンバーを発表する。世界一を目指す２６人のメンバーに誰が選ばれるのか。本大会を現地で取材する記者４人の予想を紹介する。

ＭＦは直前で負傷者が相次ぎ予想が割れている。特に絶対的な存在である三笘薫（ブライトン）の左太もも裏負傷で大きく状況が変わった。大会中の復帰はきわめて難しいとみられ、選出と予想したのは１人のみ。３日に右鎖骨を骨折した鈴木唯人（フライブルク）も２人が選出、２人が選外と予想した。

伊東純也（ゲンク）、前田大然（セルティック）、堂安律（フランクフルト）、中村敬斗（Ｓランス）、久保建英（Ｒソシエダード）は順当に選出との意見で一致。昨年１２月に左膝前十字靱帯（じんたい）を断裂したＭＦ南野拓実（モナコ）は、現時点で実戦復帰できておらず４人全員が選外とした。一方で左足首負傷からの復帰途上のＭＦ遠藤航（リバプール）は３人が選出と予想。出場時間が限られたとしても「精神的支柱」「出場１０分間でも力を発揮できる」との意見が出た。

ボランチは鎌田大地（クリスタルパレス）、田中碧（リーズ）、佐野海舟（マインツ）の軸に加え、誰を選ぶかが注目ポイント。３０歳の守田英正（スポルティング）は最終選考の場となった３月の英国遠征メンバーから漏れたが、クラブでは好調を維持している。ドイツで成長を遂げる２４歳の藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）、２２歳でボランチもシャドーもできる佐野航大（ＮＥＣ）とで意見が分かれている。