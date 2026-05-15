15日11時現在の日経平均株価は前日比751.35円（-1.20％）安の6万1902.70円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は982、値下がりは556、変わらずは23と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は346.35円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が96.54円、イビデン <4062>が84.48円、フジクラ <5803>が81.26円、キオクシア <285A>が70.87円と続いている。



プラス寄与度トップはファナック <6954>で、日経平均を71.07円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が61.95円、ソニーＧ <6758>が28.49円、ホンダ <7267>が19.01円、豊田通商 <8015>が15.39円と続く。



業種別では33業種中13業種が値上がり。1位は石油・石炭で、以下、輸送用機器、保険、銀行と続く。値下がり上位には非鉄金属、金属製品、化学が並んでいる。



※11時0分9秒時点



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