「印鑑ください」インターホンには“腕と段ボール”　宅配業者装い元上司宅でその妻に暴行、金品奪おうとした疑いで41歳の男逮捕

東京・江戸川区で1月、元上司の自宅に宅配業者を装って侵入し、上司の妻に暴行を加えて金品を奪おうとしたとして、41歳の会社員の男が逮捕された。男は段ボールを持ち、インターホンには腕しか映らない状態で侵入したという。

「宅配便です。印鑑ください」

カメラが捉えたのは、14日、東京・小松川署で警察官に連れられ歩く男。会社員の野村悠樹容疑者（41）だ。

1月、東京・江戸川区の一軒家に侵入し、女性を押し倒すなどしてけがをさせ、金品を奪おうとした疑いで逮捕された。

狙ったのは、元上司の自宅だ。

警視庁によると、野村容疑者は段ボールを持って現れると、インターホンを鳴らし「宅配便です。印鑑ください」と宅配業者を装ったという。

この時、インターホンの映像には段ボールと腕しか映っていなかったという。

元上司の妻は全治2週間のけが

玄関を開けたのは、元上司の妻だ。

野村容疑者は家に侵入し、暴行を加え金品を盗もうとしたが、抵抗されたためそのまま逃走したという。

元上司の妻は全治2週間のけがをした。

野村容疑者は調べに対し「その場所には行ったことがない」と容疑を否認している。

（「イット！」5月14日放送より）