金利上昇で住宅ローンの負担増が心配な人へ。借り換えするべき？新しく組むなら変動か固定どっち？判断基準を解説

住宅ローンを借りている、またはこれから借りる予定がある…。金利上昇で、返済額は増えるの？借り換えをしたほうがいい人、これから借りる人が「変動」か「固定」か選ぶ時のポイントを、ファイナンシャルプランナーの高山一恵さんが解説します。



文＝高山一恵 図版＝（株）Money＆You

金利上昇時代に突入

日本銀行は2024年3月にマイナス金利を解除して以来、徐々に金利の正常化を進めています。2025年12月の金融政策決定会合では、政策金利を0.5％から0.75％へと引き上げました。

直近の2026年4月の金融政策決定会合では、金利は0.75％のまま据え置かれましたが、今後の金利動向は住宅ローン金利にも影響を及ぼすので、住宅ローンを借りることを検討している方や既に借りている方は気になるのではないでしょうか。

今回は、金利上昇時代に住宅ローンを選択する上でのポイントについて解説します。

変動金利の仕組み

ここのところ、金利が上がっているというニュースを聞いて、特に変動金利で住宅ローンを借りている方、もしくは、借りることを検討している方は、不安に思っているのではないでしょうか。

住宅ローンの変動金利の動向を見ていく上で、まず押さえておきたいのが実際に住宅ローンを借りる時に適用になる「適用金利」の決まり方です。



実際の住宅ローンの「適用金利」は、それぞれ銀行が基準として示す「基準金利」から「金利優遇幅」を差し引いて計算します。

つまり、「適用金利＝基準金利―金利優遇幅」となります。

「基準金利」は、多くの銀行で「短期プライムレート」に1%上乗せした金利になっています。短期プライムレートとは、優良企業に対して1年未満に資金を貸し出す際に適用する最優遇貸出金利のことで、住宅ローンの変動金利に大きく影響します。

この短期プライムレートは、金融機関が独自に決定します。2026年5月時点の短期プライムレートは、2.125％程度になっている銀行が多いようです。

返済中に変動金利が上がるか確認する

上記の通り、「基準金利」は、多くの銀行で短期プライムレートに1%上乗せした金利になっているので、基準金利は3.125％程度となっています。

実際の適用金利は、基準金利から金利優遇幅を差し引いて求められるといいましたが、この金利優遇幅は、住宅ローンの審査時に決定され、完済時まで固定されます。金利優遇幅は2％程度としている金融機関が多いようです。ただし、実際どれくらいの金利優遇幅が受けられるかというのは、その方の収入や勤務先、勤続年数、購入物件などによって違います。

仮に基準金利が3.125％、金利優遇幅が2％程度とすると、変動金利の適用金利もいよいよ1％を超えてくるということです。実際、大手都市銀行やネット銀行の変動金利を見てみると、1％を超えています。

つまり、適用金利が上がるかどうかは、「基準金利」が上がるかどうかが影響するということになります。返済中に基準金利が上がれば適用金利が上がり、基準金利が下がれば適用金利も下がってきます。

固定金利の仕組み

では、一方で固定金利の動向はどうなっているのでしょうか。固定金利は、ローンの返済開始から完済まで金利が固定されます。

固定金利は、長期金利（主に10年もの国債利回り）の影響を受けて決まります。長期金利は、投資家の需給や将来の金利見通しに対する市場の反応などによって日々変わります。つまり、長期金利は金融政策だけでなく、市場の参加者や国際情勢などの影響を受けるということです。

財務省のホームページ内にある国債金利情報を見ると、日本の10年もの国債利回りは、2024年頃から上昇傾向にありますが、この頃はまだ1.4%〜1.5％程度でした。ところが、2026年5月には、2.5％程度まで上昇しています。

固定金利の代表格「フラット35」の金利を見てみると、昨年はまだ1％後半でしたが、2026年5月の金利は2.71%となっています。

長期金利は基本的に市場の需給によって決まり、その上で日銀の政策や世界経済の動向なども加味して決まります。各国の政策や経済動向は不透明な要素も大きく、長期金利の動向を予測することは難しいですが、最近の推移をみると今後も上昇する可能性は高いと言えるでしょう。

変動・固定、どんな人が向いている？

変動金利・固定金利がおすすめの人をまとめると、次のようになります。

●変動金利がおすすめの人

・今後も変動金利の水準が固定金利を上回ることがないと考える人

・金利が上昇しても家計や資産に余裕があり貯蓄や繰上げ返済などで対応できる人

・金利や景気情勢を確認し、状況に合わせて判断できる人

・借入金額が少ない、または借入期間が短い人

●固定金利がおすすめの人

・将来、金利が上がり返済額が増えると支払いが困る人

・計画的に返済計画を立てたい人

・金利上昇のリスクに備えたい人

・精神的に安定したい人

なお、「固定金利は魅力だけれど、今後また金利が下がる可能性も捨てきれない」「子どもの教育費が一定期間かかるので、その期間は返済負担を増やしたくない」という場合には「固定金利選択型」という選択肢もあります。

固定金利選択型は、借入後一定期間は固定金利、固定期間が終わったら、変動金利にするか固定金利にするかを決めることができます。ただし、固定期間終了後の市場金利によっては、どちらを選んでも返済額の負担が増える可能性があります。

借り換えしたほうがいい人は？

既に住宅ローンを借りている人は、現在借りているローンの条件によっては、借り換えを検討してみても良いでしょう。

一般的に借り換えでメリットが出る条件として挙げられるのは、次の3つを満たしたときです。

（1）住宅ローンの残債期間が10年以上

（2）住宅ローンの残高が1000万円以上

（3）現在の金利と借り換え後の金利差が0.3%以上

（3）の金利差は、昔は「1.0%以上」と言われていましたが、今では「0.3％以上」でも借り換えのメリットが出るようになっています。昔は高かった借り換え時の諸費用が、ネット銀行などの台頭などにより安くなったのがその理由です。住宅ローンの残債期間・残高が多いと、十分に借り換えのメリットを出すことができます。

ただし、ケースによっては、上記の条件を満たしていても、借り換えのタイミングや借り換え時の諸費用などで、借り換えのメリットが出ない場合もありますので、十分に確認してから実行するようにしましょう。

借り換えで保険の保障が良くなることも

また、住宅ローンを借り換えることで、新しく加入する団体信用生命保険や特定疾病保障保険によって保障を手厚くすることが可能な場合もあります。

ある銀行では50歳未満で健康であれば、がん保障が充実している団信に金利の上乗せなしで加入することができます。多くの銀行でこういった保障が充実している団信に金利の上乗せなしで加入するための年齢制限の基準を50歳未満としているので、50歳間近の方は特に気をつけましょう。

変動→固定の借り換えもあり。注意点も

一般的に変動金利から変動金利に借り換えるケースが多いようですが、変動金利の上昇がどうしても怖いというのであれば、固定金利に借り換えるのもよいでしょう。

これにより、利息は増えてしまいますが、借り換えたあとは金利の上昇を気にする必要がなくなります。なにより、固定金利にすれば返済額も一定になり、計画的に返済できるようになります。

ただ、金利は先に長期金利が変動し、後から変動金利が変動するという特性があります。「変動金利が上昇したから固定金利に借り換えよう」と思った時には、固定金利の金利は現在よりも大幅に金利が上がっている可能性があるので、借り換えは難しくなるでしょう。借り換えを検討するなら早いうち判断することが大切です。

家は人生の買い物の中でも大きな買い物です。変動金利、固定金利それぞれの特徴をよく理解して自分に合った金利タイプを選ぶようにしましょう。

高山一恵（たかやま・かずえ）

（株）Money＆You取締役／ファイナンシャルプランナー