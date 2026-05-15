インスタグラム更新

今年3月に行われたスピードスケートの世界選手権を最後に、現役を引退した高木美帆さんが自身のインスタグラムを更新。意外な賞の受賞と、その授賞式で待っていたサプライズを報告している。

高木さんは、自身のインスタグラムに「本日は黒髪大賞の授与式でした」と報告。茶色のワンピースに、胸のあたりまでかかるロングの黒髪が印象的なソロショットを公開している。

同賞は「今もっとも黒髪の似合う方」に向けて、その美しさを称えるもので、高木さんは特別賞を受賞した。

また「特別賞を受賞できたこともとても嬉しかったのですがサプライズのバースデーケーキは本当にびっくりしました とてもおいしかったです」として、ケーキの写真も公開。22日が32歳の誕生日で、一足早いお祝いとなったようだ。

「素敵な衣装と髪型をセットしていただけて気恥ずかしい思いもありながら楽しい式となりました みなさまありがとうございました また、明日からはいつもの高木美帆スタイルに戻る予定です笑」とつづった。

高木さんはミラノ・コルティナ五輪で500、1000メートル、団体パシュートで銅メダルを獲得。2018年平昌五輪ではメダル3つ、2022年北京五輪では4つのメダルを獲得し、通算メダル数は夏・冬を通じて日本女子最多の10個を獲得した。3月上旬にオランダで行われた世界選手権を最後に現役を退いた。



（THE ANSWER編集部）