「えっ、この状況で帰る！？」新人レジパートの『潔すぎる働き方』に「お客様も私も呆然」
新人パートさんのレジに行列が。なのに次の瞬間、彼女が取った驚きの行動とは……？ 筆者の知人が目撃したエピソードをご紹介します。
新人パートさん
私はスーパーで働く40代の主婦です。
働き始めて5年以上になり、最近は新人パートさんの指導係を任せられるようになっていました。
新しく入ったAさんは60代の女性。
口数は少ないものの、非常に丁寧で几帳面な人です。
以前も別のスーパーでレジ打ちをしていたそうで、店長は即戦力として期待を寄せている様子。
私も「経験があるなら、すぐに独り立ちできるだろう」と思っていたのです。
Aさんの実力と思いがけない行動
Aさんはすぐに仕事を覚えました。
いよいよ独り立ちするときを迎えましたが、念のため私は後ろのレジで見守ることに。
私自身も接客をしながら、ちらちらとAさんを見ていましたが、Aさんはミスをすることもなくスムーズにお会計をこなしていました。
そうしている間に、Aさんの退勤時間が近づいてきました。
「時間になったら、違うパートさんにAさんとレジを変わってもらおう」
そう考えていた矢先、事件は起こりました。