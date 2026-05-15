「えっ、この状況で帰る！？」新人レジパートの『潔すぎる働き方』に「お客様も私も呆然」

新人パートさんのレジに行列が。なのに次の瞬間、彼女が取った驚きの行動とは……？ 筆者の知人が目撃したエピソードをご紹介します。

新人パートさん

私はスーパーで働く40代の主婦です。

働き始めて5年以上になり、最近は新人パートさんの指導係を任せられるようになっていました。

新しく入ったAさんは60代の女性。

口数は少ないものの、非常に丁寧で几帳面な人です。

以前も別のスーパーでレジ打ちをしていたそうで、店長は即戦力として期待を寄せている様子。

私も「経験があるなら、すぐに独り立ちできるだろう」と思っていたのです。

Aさんの実力と思いがけない行動

Aさんはすぐに仕事を覚えました。

いよいよ独り立ちするときを迎えましたが、念のため私は後ろのレジで見守ることに。

私自身も接客をしながら、ちらちらとAさんを見ていましたが、Aさんはミスをすることもなくスムーズにお会計をこなしていました。

そうしている間に、Aさんの退勤時間が近づいてきました。

「時間になったら、違うパートさんにAさんとレジを変わってもらおう」

そう考えていた矢先、事件は起こりました。