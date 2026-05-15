中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）

【新華社北京5月15日】中国商務部の報道官は14日、英国政府が中国企業傘下の鉄鋼大手ブリティッシュ・スチールを国有化するとの報道を巡り、英国政府は公平、公正かつ非差別の原則に基づいて慎重に判断、行動すべきだとした上で、中国企業の合法的権益を守るため必要な措置を講じると強調した。

報道官は次のように述べた。関連報道に留意している。英国政府が中国企業からブリティッシュ・スチールの管理権を引き継いでから、すでに1年以上が経過した。中国側の立場と態度は明確であり、一貫している。英国政府はいかなる措置を取るにせよ、中国企業によるブリティッシュ・スチールへの巨額投資と英国の経済・社会への貢献を十分考慮し、企業の意向と市場原理を尊重し、行政的な強制措置を乱用することなく、中国企業と共に公正かつ双方が受け入れ可能な解決策を積極的に模索すべきだ。

英国政府が公平、公正かつ非差別の原則に基づき、慎重に判断し行動することを望む。中国企業の合法的権益を確実に保障し、中英経済・貿易関係が築いてきた良好な雰囲気を維持するよう求める。中国は今後の動向を注視し、中国企業の合法的権益を守るため必要な措置を講じる。