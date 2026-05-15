◇米女子ゴルフツアー クローガー・クイーンシティー選手権第1日（2026年5月14日 オハイオ州 マーケィーワーCC＝6416ヤード、パー70）

第1ラウンドが行われ、ツアー2勝の竹田麗央（23＝ヤマエグループHD）が5バーディー、1ボギーの4アンダー66をマークし、韓国勢2人と並んで首位で発進した。

竹田は「全体的に安定したラウンドができた。後半になって2バーディー取れたので良かった」と安堵（あんど）の表情で振り返った。

インから出て10番で第2打を50センチにつけてバーディー発進。12番の3パットで後退したが、14番パー5で第2打をグリーン手前に運びアプローチをピン側に寄せてばん回。17番ではセミラフから2メートルにつけて伸ばした。

後半は5番で1メートルへ。6番では右ラフからピン奥2・5メートルに止めて連続バーディーを奪った。

フェアウエーキープ率は35・71％でラフからのショットを強いられることが多かった。しかしアイアンの切れが抜群でパーオン率は94・44％。グリーンを外したのは1度だけ。「途中ミスショットもあったけど、そんなに悪くなく、良く振れている」とショットには満足そうだ。

前週のみずほアメリカズ・オープンで今季2度目の予選落ちを喫したが「先週はこれが悪いというのはなかった。ちょっとミスが続いた感じだった。変えた部分はない」とスイングなどには手を付けず今大会に臨んだ。

昨夏のAIG全英女子オープン以来の首位発進。米ツアー3勝目、メジャー初制覇に向けて「明日もいっぱいバーディーを取れるように頑張ります」と意気込んだ。