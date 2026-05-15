「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズ、5月14日の第1試合で、BEAST X・中田花奈（連盟）が、開始早々の東1局から、これまでの研鑽のすべてをぶつけるような衝撃のアガリを披露した。

【映像】勝負強さも一流に 中田花奈、抜群選択から決めた親跳満

親番の中田に届けられた配牌は、1筒と2筒の対子が2組あるだけで面子はなく、一見するとかなり苦しそうだと感じさせる立ち上がりだった。しかし、ここからの手順が今期の中田の進化を物語っていた。2巡目に2筒を暗刻にすると、3巡目にはダブ東となる東を対子にし、7巡目には急所のペン7索を引き入れて即リーチ。この配牌からの劇的なスピードアップに、視聴者からは「天才すぎるｗ」と驚きの声が漏れた。

待ちは東と1筒のシャンポン。しかし、そこにTEAM雷電・萩原聖人（連盟）が、満貫確定の追っかけリーチで真っ向から襲いかかる。卓上は一気に火を噴くようなめくり合いに突入したが、この勝負を制したのは中田だった。16巡目、萩原が放った東を仕留めると、なんとこの東が裏ドラとして3枚乗るというドラマチックな結末に。「マジかよ」とファンが呆気にとられる中、リーチ・ダブ東・裏ドラ3という強烈な1万8000点が炸裂した。

この痺れる先制パンチに、コメント欄は「かなりん強いな」「花奈ナイス！」と大絶賛の嵐。その後、意地を見せる萩原との熾烈なデッドヒートを繰り広げたが、最後は中田が自力で再逆転のアガリを決め、値千金のトップを獲得。「かなりん最高」と、彼女の成長と勝負強さを改めて確信するファンの声が鳴り止まなかった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

