リラックマ、焼肉メニューに「わほ」 じゅうじゅうカルビとコラボ＆限定グッズ続々
トマトアンドアソシエイツが運営する、焼肉食べ放題「じゅうじゅうカルビ」は19日より、「リラックマ」とのコラボキャンペーンを開催する。
【画像】たれパンダにアフロ犬も…！東京タワーに集結するキャラクター
コラボメニューの販売、限定オリジナルグッズの販売を実施する。また、先着1万人に向けたオリジナルポストカードのプレゼントや、SNSキャンペーンもあわせて開催する。
■リラックマのみんなでごゆるりプレート
リラックマの大好物であるパンケーキに、マンゴーやムースホイップを添えた自分へのごほうびプレート。リラックマたちと癒やしのひとときを過ごすことができる。
価格：1000円（税込1100円）
■コリラックマのだいすきいちごミルクフロート
コリラックマのカラーをイメージしたドリンク。大好物のいちごソースとアイスを合わせた、飲めばごきげんになれるフロート。
価格：800円（税込880円）
■キイロイトリのプリン＆マンゴー
イロイトリの趣味の貯金をコインチョコでイメージ。最後は自分でカラメルソースを使って仕上げるプリン。
価格：600円（税込660円）
■オリジナルポストカード
コラボメニュー1つ注文につき、先着1万人限定で配布。各店なくなり次第終了となる。
■コラボグッズ販売
＜グッズ一覧＞
・アクリルスタンド／880円（税込）
・缶バッジ（全7種トレーディング）／605円（税込）
・缶バッジ（全7種セット／EC限定）／4235円（税込）
・アクリルブロック（全4種ランダム）／770円（税込）
・アクリルブロック（全4種セット／EC限定）／3080円（税込）
・ステッカーセット（3種1セット）／990円（税込）
・クリアファイル／660円（税込）
・キャンバスポーチ／1980円（税込）
・ミニタオルハンカチ／990円（税込）
■＜グッズ販売店舗＞
【関東】
東小金井店、東尾久店、八王子インター店、雑色店、一之江店、清瀬店、三郷戸ヶ崎店、和光新倉店、坂戸元町店、草加松原店、東松山砂田店、千葉中央店、南行徳店、君津大和田店、大和中央店、横浜天王町店、鶴見中央店、磯子中原店
【甲信越・北陸】
新潟駅南店、新潟寺尾店、福井南店
【東海】
東静岡駅前店
【近畿】
桂南店、松井山手店、福知山店、中百舌鳥店、八戸ノ里駅前店、沢良宜駅前店、枚方宮之阪店、大久保インター店、神戸藤原台店、三田ウッディタウン店、神戸摩耶ランプ店、伊丹堀池店
【九州】
福岡橋本店、長崎三芳店
※各店なくなり次第終了となる
【画像】たれパンダにアフロ犬も…！東京タワーに集結するキャラクター
コラボメニューの販売、限定オリジナルグッズの販売を実施する。また、先着1万人に向けたオリジナルポストカードのプレゼントや、SNSキャンペーンもあわせて開催する。
■リラックマのみんなでごゆるりプレート
リラックマの大好物であるパンケーキに、マンゴーやムースホイップを添えた自分へのごほうびプレート。リラックマたちと癒やしのひとときを過ごすことができる。
価格：1000円（税込1100円）
コリラックマのカラーをイメージしたドリンク。大好物のいちごソースとアイスを合わせた、飲めばごきげんになれるフロート。
価格：800円（税込880円）
■キイロイトリのプリン＆マンゴー
イロイトリの趣味の貯金をコインチョコでイメージ。最後は自分でカラメルソースを使って仕上げるプリン。
価格：600円（税込660円）
■オリジナルポストカード
コラボメニュー1つ注文につき、先着1万人限定で配布。各店なくなり次第終了となる。
■コラボグッズ販売
＜グッズ一覧＞
・アクリルスタンド／880円（税込）
・缶バッジ（全7種トレーディング）／605円（税込）
・缶バッジ（全7種セット／EC限定）／4235円（税込）
・アクリルブロック（全4種ランダム）／770円（税込）
・アクリルブロック（全4種セット／EC限定）／3080円（税込）
・ステッカーセット（3種1セット）／990円（税込）
・クリアファイル／660円（税込）
・キャンバスポーチ／1980円（税込）
・ミニタオルハンカチ／990円（税込）
■＜グッズ販売店舗＞
【関東】
東小金井店、東尾久店、八王子インター店、雑色店、一之江店、清瀬店、三郷戸ヶ崎店、和光新倉店、坂戸元町店、草加松原店、東松山砂田店、千葉中央店、南行徳店、君津大和田店、大和中央店、横浜天王町店、鶴見中央店、磯子中原店
【甲信越・北陸】
新潟駅南店、新潟寺尾店、福井南店
【東海】
東静岡駅前店
【近畿】
桂南店、松井山手店、福知山店、中百舌鳥店、八戸ノ里駅前店、沢良宜駅前店、枚方宮之阪店、大久保インター店、神戸藤原台店、三田ウッディタウン店、神戸摩耶ランプ店、伊丹堀池店
【九州】
福岡橋本店、長崎三芳店
※各店なくなり次第終了となる