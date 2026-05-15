ロックバンド一風堂のリーダーで、ミュージシャン土屋昌巳（73）が15日までにXを更新。2月に56歳で亡くなったロックバンド、LUNA SEAのドラマー真矢さんへのメッセージをつづった。

土屋は14日に都内で行われた真矢さんのお別れ会に参列したことを報告。「ステージに並んだ美しいドラムセットを眺めていると、『皆さん！どうも！今日はお忙しい中ありがとうございます！』と、ふと真矢が満面の笑みで現れて、あの激しくリリカルなドラムを聴かせてくれるような気がしてならなかった」と率直な思いをつづった。

続けて「縁とはとても不思議なもので、真矢のドラムテックでマネージャーの藤井梓さんは、僕のバンド、一風堂のドラマーである章ちゃん、藤井章司のお嬢さんです。彼女自身も、お父さん同様素晴らしいドラマーです」と真矢さんをめぐる縁についても明かし、「彼女はこれから始まるLUNA SEAのツアーにも、真矢のマネージャーとして同行するそうです。だから心配ない。真矢、いつでも気が向いたら、ちょっと叩きに戻っても大丈夫だよ。ドラムのコンディションは整っているから」と真矢さんに語りかけるようにつづった。