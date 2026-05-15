１４日に放送されたフジテレビ系ドラマ「今夜、秘密のキッチンで」では、これまでモラハラしまくってきた夫・渉（中村俊介）の豹変ぶりに、ネットもいぶかしむ声が上がっている。

娘の陽菜が、祖母・京子（筒井真理子）のせいで心因性の腹痛を訴える。あゆみ（木南晴夏）は娘のために、姑と対決することを決意。夫の渉にも、習い事はしばらく休ませたいと伝える。

これまでの渉ならば「母親がだらしないから娘が体調をくずす」「全部母親のせいだ」などと怒鳴り散らし、なにがなんでも習い事に行かせようとしていたはずだが…。

この日は「自分もたくさん習い事をしたが大して身についていない」などと言い、習い事の休止を許可。さらには家族で旅行に行こうと言い出す。

振り返れば、あゆみがＫｅｉ（高杉真宙）と出会い、自信を持ち始めた頃から、あゆみの浮気を疑い、なぜか優しくなった渉。

ネットでは「男（Ｋｅｉ）がいる？と勘づいてから丸くなったの不自然すぎる」「モラハラ夫が変わりすぎて引く」「モラ夫、急に優しくなるの怪しいし、義母もうるさいな」「むしろ夫さんが見事に豹変したことの方が驚き」「夫 急に丸くなりすぎて怖いんだけど」などまだまだ疑っている声が多数。

しかも渉は、あゆみを気にしながら、あゆみの友人の舞（佐津川愛美）との浮気は続けているという矛盾。ネットも「なに当然のように不倫相手に会ってんだよクソ旦那」「モラハラ旦那浮気だけは一人前ｗ」などの声も上がっていた。

果たして渉は本気で改心したのか？不倫はどこかで清算するのか。注目が集まりそうだ。