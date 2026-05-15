フリーアナウンサーの中川安奈（32）が15日、自身のインスタグラムを更新。“ピタピタ”Tシャツ＆ヴィンテージデニム姿のナイトショットを披露した。

「仕事終わりに大好きなPenthouseのライブへ 妹と！日頃からリピートで聴いてる曲たちが次々に登場して贅沢なひとときだった〜ノリすぎて右腕が筋肉痛です笑」と報告。

ブラウンのピタTにデニム姿のお台場ナイトショットをアップし「お気に入りのLevi's701を履いていたので撮ってもらいました theお台場って感じの景色をバックに」とつづった。

ハッシュタグで「M2」「Penthouse」「ライブ」「ヴィンテージ」「701」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「似合ってますよ」「とっても素敵です」「かわいく似合ってます！」「めちゃくちゃ可愛い」「いつも格好いいです」「キターーデニムの女王」「コーデ最高です」などの声が寄せられている。

中川アナは慶応大を卒業後、NHKに入局。プエルトリコ育ちの明るいキャラクターと、抜群のスタイルでも注目され「NHKの峰不二子」とも呼ばれた。昨年3月末にNHKを退局、SNSでホリプロ所属となったことを発表した。