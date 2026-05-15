漫才コンビの黒帯（てらうち＝38、大西進＝38）が15日までにYouTubeを更新。ゲスト出演したデルマパンゲの広木英介（40）が「漫才劇場卒業の連絡が来た時は、酒を飲んでいた」と明かした。

「卒業の連絡が来たのは、正式発表される2〜3週間前やった。たまたま休みの日で、昼メシを食いながらハイボールを飲んでいた時にLINEで卒業を知った」

てらうち、大西から「どんな感じで卒業の連絡があったんですか？」と質問され、広木は率直に語った。

7月末をもって大阪・よしもと漫才劇場を卒業するのは、芸歴18年目以上が対象。デルマパンゲ以外にも、祇園、吉田たち、ダブルアート、シゲカズですらがいる。

3人はトークで「漫才劇場卒業の話は『そろそろあるんと違う？』と前々からあった」「次に卒業があるなら、俺らも（対象になるはず）」「卒業のうわさと、M−1グランプリの資格が15年から10年に変更される話は定期的に浮上していた」などと本音を語った。

漫才劇場卒業は、同劇場をホームとしていた芸人には大問題。「ヤバいんと違います？」と問われると、広木は「楽ではないよ」と現実を直視しながら「（今後の展開が）楽しみといえば楽しみ」と心境を明かした。

広木は、てらうちがプロデュースする漫才劇場発のアイドルユニット「漫烈（まんれつ）」のメンバーであり、デルマパンゲはミルクボーイ、金属バット、ツートライブとともに10年間かけて47都道府県をツアーで回る「漫才ブーム」にも参加している。