ナインティナイン岡村隆史（55）が14日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1時）に相方の矢部浩之（54）とともに生出演。岡村が食事に連れて行ってた後輩芸人について言及した。

岡村は、先輩から後輩を食事や飲み会に誘いづらくなってきた現在の風潮について言及。「怖いよね。俺らかて、何かしてるんちゃうか、みたいな。もしかしたら、COWCOWとか嫌やったかもしれない。唯一、COWCOWとご飯行ってたから。COWOCOWも嫌やったんちゃうかなって」と当時を振り返った。

「俺もちょっと憧れたことあんねん、『軍団岡村』みたいな。みんなやっぱ後輩連れて、みたいなんあったけど」と語った。さらに「COWCOWが2回ぐらいかな、サブライズで誕生日会開いてくれたんやけど。全然会ったこともない後輩の人から、プレゼントもらった時に、こんなんあかんわと思って。俺、お世話もしてないし、ご飯も連れてってないし。なけなしのお金でアダルトDVD買ってきてくれた」と振り返った。

その流れで「パーティーやって。2回開いてくれたけど、言うてん。やめようと。あかんわ。もう大丈夫、気持ちだけもらっとくからと」と中止した過去を明かし「あの時に来てくれた、名前も忘れたけど、何人か会ったこともない後輩から誕生日プレゼントもらった俺がしんどいと思ってしまって。先輩として、何もしてあげられてないのに、そういうのをしてもらうよくないかなと思って」と語った。

COWCOWは吉本興業のNSC大阪12期生の多田健二、善しの2人でコンビ結成。「当たり前体操」でブレイク。