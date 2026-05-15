独自の馬づくりで仕上げる愛馬とＧ１初制覇へ挑む。「馬に恨まれて蹴られたり、かみつかれたりするホースマンにはなりたくない」。千田調教師が送り出すパラディレーヌは昨年のオークス４着、秋華賞３着、エリザベス女王杯２着の実績馬。前走の福島牝馬Ｓは８着に敗れたが、「元気が良すぎたね。小回りも良くなかったし、人間の方のイレ込みも伝わったかな」と悲観はしていない。

馬を心から愛している。「馬は元気なのが一番だよね。ちょっとでもリスクを減らしたい」。調教でも目を引くような時計を出さないのはそのためだ。追い切り後には塩を摂取させ、鞍も不安を与えないように、必ず２人がかりで外す。「家だからね。中ではなるべく自由にしてほしい」と、馬房の中は最低限の馬装で過ごさせている。

騎手時代の８８年から９５年は伊藤雄二厩舎に所属。Ｇ１級１２勝の名伯楽の下で見習いの頃から重賞馬の調教をつけ、馬乗りとしての腕前は関係者も一目置くほどだった。「ジョッキーをやってて、馬は鍛えて走るよりメンタルで走るなって、一番思ったんでね。元気のいい馬じゃないと走らない」と精神面を重視する。

騎手時代の９０年代、尊敬する武豊と米国修行を経験した。「イエロー」と呼ばれながらも、厩舎を回り、乗り鞍を確保する日々。１勝を挙げたが、厳しさはよく知っている。坂井がフォーエバーヤングと昨秋のＢＣクラシックを制したことは信じられない偉業だ。「だからもう俺からしたら坂井瑠星なんて神様だよ（笑）。俺が生きているうちに勝つんだと思ったもんな。涙出たね」。そんな厚い信頼を寄せる坂井に１週前追い切りを任せ、本番の手綱を託した。

管理馬を「家族だし、友達だし、俺らの生活を担ってくれているからね。もっと上の存在なのかもしれない」とリスペクトする千田師。「パラディレーヌにタイトルを。東京のマイルが合わないとは思わない。大きい競馬場で気分よく走ってくれれば」と晴れやかな笑みを浮かべた。

（松ケ下 純平）

◆千田 輝彦（ちだ・てるひこ）１９６９年８月２３日生まれ。神奈川県出身。５６歳。８８年３月に栗東・伊藤雄二厩舎所属で騎手デビュー。ＪＲＡ通算４２６１戦２７８勝（重賞６勝）。２００８年１１月から調教助手に転身。１０年に調教師免許を取得し、１１年３月に栗東で開業。１５年ファルコンＳ（タガノアザガル）の重賞１勝を含むＪＲＡ通算３７２０戦２３４勝。