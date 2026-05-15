◆米大リーグ ブレーブス０―２カブス（１４日、米ジョージア州アトランタ＝トゥルイストパーク）

カブスの鈴木誠也外野手が１４日（日本時間１５日）、敵地のブレーブス戦に「４番・ＤＨ」でスタメン出場。投手戦を制し、連敗を「４」で止めた。

相手先発は２４年の投手３冠でサイ・ヤング賞を獲得した左腕セール。鈴木は０―０の６回無死一塁での第３打席で遊ゴロだったが、相手遊撃キム・ハソンが併殺狙いの二塁へ悪送球し、野選で出塁した。無死一、三塁で続くショーは遊ゴロで二塁封殺のみ。三塁からハップが生還し、先取点をもぎとった。

鈴木のＤＨでのスタメンは先月１５日のフィリーズ戦以来、約１か月ぶりで今季３度目。初回１死一、三塁での第１打席はクロスファイヤーのスライダーをハーフスイングで空振り三振。３回２死の第２打席は右直だった。ハップに１０号ソロが生まれた直後の８回１死の第４打席は、２番手右腕ロペスに対し捕邪飛に倒れた。４打数無安打１三振で４試合連続ノーヒット。打率は２割６分４厘に低下した。

前日１４日は今永昇太投手が８回途中２失点と好投したものの援護が１点にとどまり、見殺しにする形となっていた。