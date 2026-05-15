ローソン、衝撃の背徳感! あんこがあふれ出す「ずっしりあんこパイ」が新登場【中四国エリア限定】
ローソンは5月12日より、「食べづらくてごめんね!あんこドーン!ずっしりあんこパイ(練乳ミルククリーム)」を、中四国エリアの「ローソン」限定で販売している。
ローソン「食べづらくてごめんね!あんこどーん!ずっしりあんこパイ(練乳ミルククリーム)」268円
「食べづらくてごめんね!あんこどーん!ずっしりあんこパイ(練乳ミルククリーム)」は、食べるとあんこがあふれ出しそうな、あんこ好きにはたまらないトンデモ背徳デザート。中には、練乳クリームとあんこがずっしり詰まっていて、冷やして食べるのがおすすめ。また、伯方の塩がほどよい塩味をプラスしている。
価格は268円。中四国エリア(山口県下関市は豊北町・豊浦町のみ)限定で販売されている。
※画像はすべてイメージ。
ローソン「食べづらくてごめんね!あんこどーん!ずっしりあんこパイ(練乳ミルククリーム)」268円
「食べづらくてごめんね!あんこどーん!ずっしりあんこパイ(練乳ミルククリーム)」は、食べるとあんこがあふれ出しそうな、あんこ好きにはたまらないトンデモ背徳デザート。中には、練乳クリームとあんこがずっしり詰まっていて、冷やして食べるのがおすすめ。また、伯方の塩がほどよい塩味をプラスしている。
価格は268円。中四国エリア(山口県下関市は豊北町・豊浦町のみ)限定で販売されている。
※画像はすべてイメージ。