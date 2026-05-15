【トイライズ フォースゲッターロボ】 5月13日 予約開始 11月下旬 発売予定 価格：35,200円 サイズ：全高約270mm（フォースゲッター1）

タカラトミーがゲッターロボを手がける！ タカラトミーの大人向けブランドT-SPARKが発表した「トイライズ フォースゲッターロボ」は、ダイナミックプロとのコラボレーションで生まれたオリジナルのゲッターロボだ。現在予約が開始しており、11月下旬発売予定で、価格は35,200円。今回、静岡ホビーショーで開発者の話を聞くことができた。

本商品は「T-SPARKとダイナミックプロでロボット商品を開発できないか」というところから企画がスタートしたという。T-SPARKでの商品開発のノウハウを活かし、"合体"を見せたい！ というところでゲッターロボが選ばれた。

3機のメカが合体変形して3つの別なロボとなる。「トイライズ フォースゲッターロボ」はゲッターロボのコンセプトを立体物できちんと再現している

腹部の彩色など、初代ゲッター1のリスペクトを感じさせる「フォースゲッター1」。細部で全くオリジナルデザインなのがわかるのだが、シルエットで「ゲッター1だ！」とわかるのが面白い

最初の「ゲッターロボ」が生まれたのが1974年。3機のメカが合体してロボットになる、というだけでなく、それぞれのメカが主体となることで3体のロボットに変形合体するというコンセプトは、立体物では再現できなかった。

これは「ゲッターロボ」の生みの親である石川賢氏がデザインの整合性を取らせるために悩んでいたところを、同じくダイナミックプロの永井豪氏が「いいんだよ、マンガだから」とアドバイスし、3機のメカがまるで粘度のようにぐにゃりと変形し、全く別な姿となるゲッターロボならではの変形が生まれた。このユニークな変形コンセプトこそが「ゲッターロボ」という存在を際立たせ、以降もいくつものゲッターが生まれることとなる。変形可能なデザインとなった「ゲッターロボ號」も生まれた。

「トイライズ フォースゲッターロボ」はT-SPARKの技術を活かし、3体のメカが変形合体、全く別な姿の3体のロボットになるというゲッターロボのコンセプトを立体物として実現している。担当者が意識したのは「トイライズ」というブランドで、繊細なフィギュアではなく、"玩具的アプローチ"でガチャガチャと遊べ、変形できる商品を目指したという。デザインはT-SPARK側で行い、そこにダイナミックプロの監修が入る、という形だ。「ちゃんと変形を再現できるゲッター」をめざしデザインがなされていったという。

こうして生まれた「トイライズ フォースゲッターロボ」は「初代ゲッターロボ」をリスペクトしたシルエットを持ちながら、細部をチェックしていくとかなり異形のゲッターとなっている。特に「フォースゲッター2」は3本の足を持っているし、「フォースゲッター3」は上半身が大きい。

とがった頭、左右非対称の腕など、ゲッター2の特徴を受け継ぐ「フォースゲッター2」

ゲッター3も下半身がそのまま「フォースゲッタージャガー」のところもリスペクトだ。その上で、上半身の大きいバランスは本商品ならでは。「トイライズのゲッター3は大迫力だな」と感じさせられる

フォースゲッター2は3つの足を持つ。多脚型メカのようにも見えるし、尻尾のようにも見える。ダイナミックプロが快諾してくれた異形のデザインだ

このデザインは、「イーグル号の三角形のシルエットをぜひ実現したかった」という担当の思いが詰まって生まれたデザインとのこと

これはもちろん変形させるための機構と、そこからキャラクター性を深めた結果でもあるという。例えば「フォースゲッター2」は、歴代のゲッター2をリスペクトして足を細くしたかった。しかしその足では自立ができない。そしてゲッター2では下半身となる「フォースゲッターイーグル」は三角形のシルエットを大事にしたかった。それならば「フォースゲッター2」は細い足だけど、尻尾のような足のようなものを持つロボットにしよう、というわけだ。

そして合体へのこだわりが「きちんと上半身、腹部、下半身と3体のメカが合体すること」。ゲッターロボで3つのロボットを合体変形で表現しようとするデザインは難しい。1つのアイディアは、上半身と下半身を2つのメカで分担させ、背中にもう一機を合体させることで3機の変形合体を表現する方法だ。担当者はあえてこれではなく、どの形態でも上半身、腹部、下半身が3機のメカで構成されていることにこだわったという。

そして変形は"複雑すぎないこと"も注力したという。何度も変形させて、ガチャガチャと遊べる。耐久性と各部のパーツのスムーズな動き、そして合体すると全く別なロボットになる。そしてキーワードは「玩具的アプローチ」。ユーザーが楽しく遊べる商品を目指したという。大きなパーツを支える関節にはクリックを入れ強度も気をつけている。クリック関節は導入しすぎず、ポージングの楽しさも確保する。こういったバランスを考えて設計された商品だという。

「フォースゲッター1」の顔は、一見ゲッタードラゴンのようだが、まん中の角を隠すと途端に初代ゲッター1のようにも見え、真ゲッター1の要素もあり、よく見ると瞳も描かれている。デザインの面白さが随所に込められている

3つの合体変形をするため、かなりボリュームのあるシルエットとなっている。パーツがどう動くかを見てみるのが楽しい

クリアパーツなど、完成品フィギュアとしての演出も見逃せない

デザインでこだわった場所は随所にあるが、1つは「顔」。3体のゲッターそれぞれの顔には"瞳"がモールドで表現され、塗装で強調する。これはこれまでの歴代ゲッターをリスペクトし、ロボットに瞳があるという石川賢氏のセンスを取り入れた要素だ。また、「フォースゲッター1」は3本の角を持つ「ゲッタードラゴン」のようにも見えるデザインだ。ここは2本角だと初代ゲッターに近づきすぎてしまうというところと、アニメで描かれたゲッタードラゴンの変形シークエンス、機首が3つの角に分かれるアクションを商品で表現した要素とのことだ。

他にもいろいろチェックすると楽しめる要素があり、会場を訪れるユーザーには、ぜひ細部をチェックして、3つのロボットのパーツの移動、リスペクトや遊び心を込めたデザインをチェックして欲しいとのことだ。

【TOYRISE：トイライズ フォースゲッターロボ 商品プロモーションビデオ公開！】

(C)Go Nagai-Ken Ishikawa/Dynamic Planning