キューズQ、フィギュア「うる星やつら ラム バニーガールStyle」を6月、「ToLOVEる-とらぶる-ダークネス 古手川唯 アレンジ制服版」を8月に発売延期
【うる星やつら ラム バニーガールStyle】 6月 発売予定 価格：21,780円 【ToLOVEる-とらぶる-ダークネス 古手川唯 アレンジ制服版】 8月 発売予定 価格：21,780円
(C) 高橋留美子・小学館／アニメ「うる星やつら」製作委員会
「うる星やつら ラム バニーガールStyle」
キューズQは5月発売予定の2商品「うる星やつら ラム バニーガールStyle」と「ToLOVEる-とらぶる-ダークネス 古手川唯 アレンジ制服版」について、発売月変更を発表した。
「うる星やつら ラム バニーガールStyle」は6月、「ToLOVEる-とらぶる-ダークネス 古手川唯 アレンジ制服版」は8月に変更となった。
「ToLOVEる-とらぶる-ダークネス 古手川唯 アレンジ制服版」
［発売月変更のお知らせ］- キューズQ (@quesq_info) May 12, 2026
5月発売予定の以下作品について、発売月を変更させていただきます???♂?#うる星やつら ラム バニーガールStyle
5月→ 6月#ToLOVEる-とらぶる-ダークネス 古手川唯 アレンジ制服版
5月→ 8月
楽しみにお待ちいただいてる中、大変申し訳ございません???♂? pic.twitter.com/keuHHwOBg5
(C) 高橋留美子・小学館／アニメ「うる星やつら」製作委員会
(C) 矢吹健太朗・長谷見沙貴／集英社・とらぶるダークネス製作委員会