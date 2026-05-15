【うる星やつら ラム バニーガールStyle】 6月 発売予定 価格：21,780円 【ToLOVEる-とらぶる-ダークネス 古手川唯 アレンジ制服版】 8月 発売予定 価格：21,780円

「うる星やつら ラム バニーガールStyle」

キューズQは5月発売予定の2商品「うる星やつら ラム バニーガールStyle」と「ToLOVEる-とらぶる-ダークネス 古手川唯 アレンジ制服版」について、発売月変更を発表した。

「うる星やつら ラム バニーガールStyle」は6月、「ToLOVEる-とらぶる-ダークネス 古手川唯 アレンジ制服版」は8月に変更となった。

「ToLOVEる-とらぶる-ダークネス 古手川唯 アレンジ制服版」

(C) 高橋留美子・小学館／アニメ「うる星やつら」製作委員会

(C) 矢吹健太朗・長谷見沙貴／集英社・とらぶるダークネス製作委員会

