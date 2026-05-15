「機動警察パトレイバーEZY」File1に登場する「イングラム・プラス（AV-98Plus）2号機」がROBOT魂で商品化決定！
【ROBOT魂 ＜SIDE LABOR＞ イングラム・プラス（AV-98Plus）2号機】 発売日・価格：未定
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE LABOR＞ イングラム・プラス（AV-98Plus）2号機」の商品化決定を発表した。発売日と価格は共に未定。
本製品は、5月15日より公開された映画「機動警察パトレイバーEZY」File1に登場する「イングラム・プラス（AV-98Plus）2号機」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「ROBOT魂」で商品化するもの。
今回同社公式Xアカウント「魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL」にて本製品の商品化決定を発表しており、今回公開された情報はシルエット画像のみとなるため、続報に期待したい。
2026年5月15日(金) 公開- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) May 15, 2026
『#機動警察パトレイバー EZY』File 1に登場する「イングラム・プラス（AV-98Plus）2号機」が、1号機に続き「ROBOT魂」で商品化決定！
続報にご期待ください。 #パトレイバーEZY #patlabor #t_robot pic.twitter.com/dwaTTTEOYm
(C)HEADGEAR / 機動警察パトレイバー EZY製作委員会