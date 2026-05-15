ケアベア™×マリークワントの限定コレクション登場！心ときめくポップアイテム特集

「マリークワント」から、世界中で愛される“ケアベア™”とのスペシャルコレクションが数量限定で登場♡2026年5月26日（火）より、バッグやポーチ、ルームウェアなど、カラフルで遊び心たっぷりのアイテムが発売されます。ケアベア™らしいポップなカラーに、マリークワントのアイコン“デイジー”を掛け合わせた、毎日をハッピーに彩るラインアップに注目です。

ケアベア™の世界観を満喫♡

今回の「ケアベア™ デザイン コレクション」は、かわいい表情やシンボルマークで人気のケアベア™と、ファッション＆コスメブランド「マリークワント」の世界観が融合した特別なコレクション。

デイジーモチーフがアクセントになったデザインは、どこかレトロで今っぽいムード。見ているだけで気分が上がるカラフルなアイテムが勢ぞろいしています。

オンラインショップでは2026年5月15日（金）10:00より先行予約受付を開始。全国ショップおよびオンラインショップでは、2026年5月26日（火）10:00から発売されます。

さらに、対象商品を購入した方には限定ショッパーもプレゼント。オンラインショップでは先行予約購入分のみ対象となるので、気になる方は早めのチェックがおすすめです♪

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バッグ＆ポーチは毎日使いたくなる可愛さ

デイリーに使いやすいバッグやポーチ類は、今回のコレクションでも特に注目のアイテム。

「Care Bears™ フェイス ダイカットポーチ」は各5,940円（税込）。ケアベア™のフェイスを大胆にデザインした存在感たっぷりのアイテムです。

「Care Bears™ ゴールドプリント トート」は各7,700円（税込）。シンプルながらゴールドプリントが映える大人可愛いデザインで、通勤やお出かけにも活躍。

「Care Bears™ ラウンドポーチ」は各4,730円（税込）、「Care Bears™ リップポーチ」は各3,960円（税込）で展開。コスメや小物を収納しやすく、バッグの中まで華やかに彩ってくれます。

さらに、「Care Bears™ パディングモチーフ トート」は各13,200円（税込）。ふんわりとした素材感が魅力で、コーデの主役になりそうな存在感です。

アパレル＆雑貨もラインアップ

ファッションアイテムも充実している今回のコレクション。

「Care Bears™ ニット プルオーバー」は9,350円（税込）。ポップなデザインながら、大人でも取り入れやすい絶妙なバランスが魅力です。

アクセサリー感覚で楽しめる雑貨にも注目です。「Care Bears™ メタル バッグチャーム」は4,950円（税込）、「Care Bears™ ワニクリップ」は3,630円（税込）。

バッグやヘアアレンジにプラスするだけで、気分が明るくなるアイテムです。

おうち時間にもぴったりな「Care Bears™ ルームウェア」は各11,000円（税込）。リラックスタイムまで可愛く過ごせそう♡

どのアイテムもケアベア™らしいカラフルな色使いが印象的で、持っているだけで毎日がもっと楽しくなりそうです。

Care Bears™ and related trademarks:

TM & © 2026 Those Characters From Cleveland, LLC

Used under license by PLAZASTYLE.

限定コレクションは早めにチェック

ケアベア™とマリークワントによる限定コレクションは、ポップでハッピーな魅力がたっぷり詰まったラインアップ。

バッグやポーチはもちろん、アパレルや雑貨まで幅広く展開されるので、自分用にもギフトにもぴったりです。

数量限定発売のため、気になるアイテムは早めにチェックしてみてくださいね。カラフルで心ときめく“ケアベア™ワールド”を、この機会にぜひ楽しんで♡