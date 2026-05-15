日向坂46平岡海月センター、ひなた坂46楽曲「Empty」MV公開&先行配信スタート
20日発売の日向坂46・17thシングル「Kind of love」に収録される、ひなた坂46(日向坂46のアンダーメンバーの呼称)メンバーによる共通カップリング楽曲「Empty」のミュージックビデオ（MV）が日向坂46 Official YouTubeチャンネルにて公開された。同時に先行配信もスタートとなる。
【動画】かっこいい！水も滴るMV公開
センターは、自身初となる、四期生・平岡海月が務めている。MVでは「Empty」というタイトル通り、空虚な空間を彷徨いながら、不安や葛藤を抱え、それでも前へ進もうともがき続ける姿を描いている。
水の中でまさに何か吹っ切れたようにエネルギッシュに踊るラストシーンでは、今回のひなた坂46のエネルギーや思いを感じることができる。MVの監督は、YODEN氏が務めた。
なお、6月には『17th Single ひなた坂46LIVE』の開催も発表されている。
【動画】かっこいい！水も滴るMV公開
センターは、自身初となる、四期生・平岡海月が務めている。MVでは「Empty」というタイトル通り、空虚な空間を彷徨いながら、不安や葛藤を抱え、それでも前へ進もうともがき続ける姿を描いている。
水の中でまさに何か吹っ切れたようにエネルギッシュに踊るラストシーンでは、今回のひなた坂46のエネルギーや思いを感じることができる。MVの監督は、YODEN氏が務めた。
なお、6月には『17th Single ひなた坂46LIVE』の開催も発表されている。