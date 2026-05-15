「絶対なにかしらやらかす」男性アイドル、日プ新世界推薦を明かし賛否。「こういうの晒すのも問題児」
7人組男性アイドルグループ・TIGERLILYのYUIGAさんは5月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（Lemino）への参加を推薦されていたことを明かしたところ、投稿に賛否両論の意見が寄せられています。
【画像】男性アイドル、日プ新世界推薦を明かし賛否
X上では「理由おもろすぎるw」「もったいないけど笑っちゃいました」「日プ新世界出てたらぜったい人気出てる」といった声のほか、「練習生になったとて遅かれ早かれ絶対なにかしらやらかすだろうし運営は良い判断」「こういうの晒すのも問題児」「それだけが理由じゃないと思う」「これを最終回まで待てずあげちゃうのも見抜かれたんちゃう?」といった意見も上がっています。
(文:堀井 ユウ)
【画像】男性アイドル、日プ新世界推薦を明かし賛否
「日プ新世界出てたらぜったい人気出てる」の声もYUIGAさんは、1枚のスクリーンショット画像を投稿。同番組の公式SNSと思われるアカウントから、YUIGAさんにメッセージが送られてきたことが分かります。そこには「このたび、PRODUCE 101 JAPAN第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』に参加する練習生として、あなたが推薦されましたのでご連絡いたします」と書かれていますが、YUIGAさんは「タトゥー多すぎて出れなかったんだ」と参加できなかった理由も明かしました。
「もー消したんだけどね」過去のタトゥーも公開同日の別の投稿では、2023年の自身の投稿を引用する形で、腕に入ったタトゥーを公開。「これRocketeer笑 もー消したんだけどね」と、すでにタトゥーは消したことを明かしています。同番組への参加を辞退したのか、推薦を取り消されたのかは不明ですが、本人いわくこのようなタトゥーが原因で参加できなかったようです。
(文:堀井 ユウ)