iFaceに“カービィ＆ワドルディ”の新デザイン！ ほのぼのとした姿を描いたスマホケースなど展開
モバイルアクセサリーブランド「iFace（アイフェイス）」は、5月中旬から、「KIRBY play with WADDLE DEE」デザインの新作モバイルアクセサリーを、全国の雑貨店や家電量販店などで順次発売。公式オンラインストアでは、5月13日（水）から先行予約を開始した。
【写真】ロゴ入りのカラビナ付き！ 「AirPodsケース」もかわいい
■ほのぼのとしたカービィとワドルディを表現
今回登場する「KIRBY play with WADDLE DEE」デザインの新作は、カービィとワドルディが日常に寄り添う姿をスタンダードなタッチで描いたモバイルアクセサリー。
ラインナップには、手にしっかりフィットする「iFace First Class MagSynqケース」をはじめ、カラビナ付きの「iFace First Class AirPodsケース」、スマホスタンドにもなる「iFace Grip Holder」、長さが自由に調節できる「iFace Hang and ショルダーストラップ」の全4種類がそろう。
いずれも、カービィたちがワープスターに乗る姿や、“いただきまーす！”のシーンなどがを描いた愛らしいデザイン。複数アイテムを組み合わせることで、統一感を持たせたコーディネートが可能だ。
【写真】ロゴ入りのカラビナ付き！ 「AirPodsケース」もかわいい
■ほのぼのとしたカービィとワドルディを表現
今回登場する「KIRBY play with WADDLE DEE」デザインの新作は、カービィとワドルディが日常に寄り添う姿をスタンダードなタッチで描いたモバイルアクセサリー。
いずれも、カービィたちがワープスターに乗る姿や、“いただきまーす！”のシーンなどがを描いた愛らしいデザイン。複数アイテムを組み合わせることで、統一感を持たせたコーディネートが可能だ。