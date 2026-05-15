「カービィ play with ワドルディ iFace First Class MagSynqケース」（各5280円）　※価格は税込み

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　モバイルアクセサリーブランド「iFace（アイフェイス）」は、5月中旬から、「KIRBY play with WADDLE DEE」デザインの新作モバイルアクセサリーを、全国の雑貨店や家電量販店などで順次発売。公式オンラインストアでは、5月13日（水）から先行予約を開始した。

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■ほのぼのとしたカービィとワドルディを表現

　今回登場する「KIRBY play with WADDLE DEE」デザインの新作は、カービィとワドルディが日常に寄り添う姿をスタンダードなタッチで描いたモバイルアクセサリー。

　ラインナップには、手にしっかりフィットする「iFace First Class MagSynqケース」をはじめ、カラビナ付きの「iFace First Class AirPodsケース」、スマホスタンドにもなる「iFace Grip Holder」、長さが自由に調節できる「iFace Hang and ショルダーストラップ」の全4種類がそろう。

　いずれも、カービィたちがワープスターに乗る姿や、“いただきまーす！”のシーンなどがを描いた愛らしいデザイン。複数アイテムを組み合わせることで、統一感を持たせたコーディネートが可能だ。