“38キロの激ヤセ”鈴木もぐら、最新姿を公開 「見るたびに小さく」「心配ですわ」の声も
お笑いコンビ・空気階段の鈴木もぐら（38）と、お笑い芸人・岡野陽一（44）によるパチンコ・パチスロ実践番組『もぐら×岡野の「くずパチ」』（毎週土曜配信）の公式Xが更新され、激ヤセで話題となっている鈴木の近影ショットが公開された。
【写真】“38キロの激ヤセ”…りんごのように顔を真っ赤にする鈴木もぐら
もぐらは、3ヶ月で123キロから85キロへと38キロ減のダイエットに成功。その激変ぶりが注目を集めている。
14日に更新されたXでは、「おはようございます！ くずパチ収録しております」と投稿。「新！ガーデン北戸田駅前店様での収録です」と報告し、「服装も顔も真っ赤なもぐらさんをお納めください 本日も収録風景見にきてください」と呼びかけた。
【写真】“38キロの激ヤセ”…りんごのように顔を真っ赤にする鈴木もぐら
もぐらは、3ヶ月で123キロから85キロへと38キロ減のダイエットに成功。その激変ぶりが注目を集めている。
14日に更新されたXでは、「おはようございます！ くずパチ収録しております」と投稿。「新！ガーデン北戸田駅前店様での収録です」と報告し、「服装も顔も真っ赤なもぐらさんをお納めください 本日も収録風景見にきてください」と呼びかけた。